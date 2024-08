POL-FL: Pellworm: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Radfahrerin

Schleswig (ots) - Am Montag, 12.08.2024, kam es nachmittags im Kattenhunder Weg in Schleswig zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der sich eine größere Anzahl an Personen beteiligte. Gegen 14:45 Uhr gerieten die Parteien in einen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Im Zuge dieses Konfliktes wurden nach ersten Erkenntnissen ...

mehr