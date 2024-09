Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Blaufelden: BMW kommt von Fahrbahn ab

Am Freitagmittag gegen 12:50 Uhr kam ein 20-jähriger BMW-Fahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn der K2677. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt auf Höhe Stemmerhof und fuhr blieb anschließend auf einem Feld stehen. Durch das Abkommen verletzte sich der Fahrer leicht und es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Kirchberg an der Jagst: Fahrradfahrer missachtet Vorfahrt

Am Mittwochmittag gegen 11:55 Uhr fuhr ein 13-jähriger mit einem Fahrrad die Haller Straße in Fahrtrichtung Crailsheimer Straße, als er an der Einmündung an einem Stoppschild nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtberechtigten Pkw, woraufhin sich der 13-Jährige leichte Verletzungen zuzog und in ein Krankenhaus verbracht wurde. Es entstand ein geringer Sachschaden von etwa hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell