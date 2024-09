Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 55-Jähriger bei Streit schwer verletzt - zwei Tatverdächtige festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (24.09.2024) zwei 32 und 33 Jahre alte Männer festgenommen, die bei einer Auseinandersetzung an der Leonhardstraße einen 55 Jahre alten Mann schwer verletzt haben sollen. Der 55-Jährige soll gegen 11.00 Uhr in einer Gaststätte mit den beiden Tatverdächtigen in Streit geraten sein, der sich dann nach draußen verlagert hat. Dort soll der 33-Jährige den 55-Jährigen niedergeschlagen und der 32-Jährige auf ihn eingetreten haben. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die beiden Männer kurz darauf in einem Innenhof in der Nähe des Tatortes fest. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 32-Jährige mit libanesischer und der 33-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit werden im Laufe des Mittwochs (25.09.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streites dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

