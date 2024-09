POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen renitenten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Sillenbuch (ots) - Ein 41 Jahre alter Mann hat am Montagvormittag (23.09.2024) in der Kirchheimer Straße mehrere Fahrzeuge beschädigt. Der 41-Jährige randalierte gegen 11.30 Uhr in einem Geschäft an der Kirchheimer Straße, schrie die Verkäuferinnen an und drohte ihnen. Anschließend ging er auf die Fahrbahn der Kirchheimer Straße, hielt mehrere Autos an und schlug auf diese ein. Die alarmierten Beamten ...

