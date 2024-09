Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Unfallflucht - Brandalarm im Zug

Backnang: Unfall auf der L1080

Am Mittwoch gegen 14:35 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Skoda die Weissacher Straße (L 1080) vom Heininger Kreisel kommend in Richtung Backnang. Dabei kam der Skoda Fahrer in einer leichten Linkskurve in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Citroen eines 64-Jährigen aus Alfdorf. Beim Skoda-Fahrer konnten Anzeichen auf Cannabiskonsum festgestellt werden. Bei ihm wurde eine Blutentnahme zur Klärung der Fahrtüchtigkeit angeordnet. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Die L1080 musste zur Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung kurzzeitig gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Am Mittwoch, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW Golf, welcher in der Haldenstraße geparkt war. Der Unfall ereignete sich vermutlich beim Ausparken. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Golf entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach bittet um Zeugenhinweise unter 0711 57720.

Remshalden: Vorfahrt missachtet

Rund 10000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall, der sich am Mittwochvormittag an der Mittelquerspange ereignete. Eine 39-jährige Ford-Fahrerin fuhr gegen 8.45 Uhr von der K1866 kommend in die Alfred-Klingele-Straße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 63-Jährigen, der mit einem Renault unterwegs war. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

Plüderhausen: Brandalarm im Zug

Am Mittwoch kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Brandalarm in einem Regionalzug, der zu diesem Zeitpunkt im Bahnhof Plüderhausen stand. Es konnte festgestellt werden, dass es vermutlich aufgrund eines defekten Mobiltelefons zu einer starken Rauchbildung an einem Sitz kam. Der qualmende Sitz wurde durch die automatische Brandanlage des Zuges gelöscht. Der Regionalexpress wurde vorsorglich evakuiert. Es wurden keine Personen verletzt.

