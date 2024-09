Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand in Firma - Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

Schorndorf: Brand in Firma

Am Donnerstagvormittag lösten gegen 10:40 Uhr Brandmelder Alarm in einer Firma in der Heinkelstraße aus. Dort hatte sich Lösungsmittel entzündet. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Weinstadt-Beutelsbach: Fahrraddiebstahl

Unbekannte Täterschaft entwendeten am Mittwoch in der Zeit von 07:15 Uhr bis 13:45 Uhr ein Fahrrad der Marke "Conway", welches am Bahnhof in Beutelsbach abgestellt war. Dazu durchtrennten sie das Fahrradschloss, welches sie vor Ort zurückließen. Der Polizeiposten Weinstadt führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07151 65061.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell