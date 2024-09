POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Altmetall und Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Ilshofen - Großallmerspann: Altmetall entwendet

Zwischen Dienstagnachmittag 16:30 Uhr und Mittwochmorgen 7 Uhr wurde von einem Firmengelände in der Almarstraße Altmetall entwendet. Aus mehreren Gitterboxen, welche sich im Hof der Firma befanden, wurde demnach mehrere Tonnen Altmetall durch bislang Unbekannte entnommen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07904 94000 mit dem Polizeiposten Ilshofen in Verbindung zu setzen.

Gaildorf: Vorfahrtsunfall

In der Bahnhofstraße kam es am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Ford-Fahrer befuhr zunächst die Seestraße und wollte dann nach links in die Bahnhofsstraße Richtung Schwäbisch Hall einfahren, als es zu einem Zusammenstoß mit einem 24-jährigen Ford-Fahrer kam. Der 27-Jährige ging davon aus, dass der Kleinbus von der Bahnhofstraße in die Seestraße nach rechts einbiegen wollte, jedoch fuhr dieser weiter auf der Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte. Wodurch es schließlich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro, jedoch blieben beide Fahrzeuge fahrbereit.

Braunsbach: Nach Fahrstreifenwechsel von Fahrbahn abgekommen

Aufgrund eines Fahrstreifenwechsel eines vorausfahrenden Fahrzeugs, soll am Donnerstagmorgen um 6:15 Uhr ein 22-jähriger VW-Fahrer auf der regennassen Fahrbahn der A6 zwischen der Anschlussstelle Schwäbisch Hall und Wolpertshsn. ins Schleudern gekommen sein. Daraufhin kam der Fahrer von der Fahrbahn ab, fuhr einen Abhang hinunter, durchbrach einen Windschutzzaun und kam schlussendlich im angrenzenden Grünbereich zum Stehen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich hierbei um einen weißen VW Bus gehandelt haben. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07904 94260 an die Verkehrspolizeiinspektion in Kirchberg/Jagst zu wenden.

