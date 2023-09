Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Katalysatoren aufgefunden

Schifferstadt (ots)

Am 27.09.2023, gegen 11:45 Uhr, konnten im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Transporters auf der BAB 61, Höhe Schifferstadt, unter den augenscheinlich geladenen Sperrmüllartikel Katalysatoren und Innenfilter von Katalysatoren aufgefunden und sichergestellt werden. Alleine die Innenfilter ergeben einen geschätzten Gesamtwert von 25.000,- EUR. Gegen die drei Fahrzeuginsassen (21, 27 und 29 Jahre) wird nun wegen Diebstahl an Kraftfahrzeugen (Teile) in mehreren Fällen ermittelt.

