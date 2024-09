Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Ergänzung Zeugenaufruf zur Pressemeldung von 7.25 Uhr-Frau bei Unfall tödlich verletzt

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Ergänzung Zeugenaufruf zur Pressemeldung von 7.25 Uhr-Frau bei Unfall tödlich verletzt

In Bezug auf die am Morgen veröffentlichte Pressemitteilung werden potentielle Zeugen des Unfalls im Parkhaus gebeten, sich unter Telefon 07904/94260 bei der Verkehrspolizeiinspektion in Kirchberg zu melden. Insbesondere wird ein Mann gesucht und gebeten sich zu melden, der vor dem Unfall womöglich selbst versucht hatte, das Fahrzeug auszuparken, was ihm jedoch aufgrund der beengten Parksituation nicht gelungen sei.

Ursprungsmeldung:

Einer 81 Jahre alten Frau ereilte am Donnerstagnachmittag ein tragisches Missgeschick. Sie parkte mit ihrem VW im Parkhaus des Krankenhauses in der Diakoniestraße und wollte kurz nach 15 Uhr ausparken. Hierbei unterlag sie vermutlich einem Bedienfehler, sodass ihr Automatikfahrzeug beim Rückwärtsfahren eine hinter dem Fahrzeug stehende 86-Jährige erfasste. In der Folge stieß die Fahrerin gegen drei parkende Pkws. Die schwerverletzte 86-Jährige wurde umgehend in der Notaufnahme ärztlich versorgt, erlag jedoch kurze Zeit später ihren Verletzungen. Zur Klärung der genaueren Unfallumstände wurde seitens der Staatsanwaltschaft ein Sachverständigengutachten angeordnet. Es entstand Sachschaden von geschätzten 16000 Euro.

