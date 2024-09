Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle mit rund 10.000 Schaden

Kirchberg an der Jagst: Rund 10.000 Euro Sachschaden nach Zusammenstoß

Ein 77-jähriger Skoda-Fahrer missachtete die Vorfahrt, sodass es an der Kreuzung zur K2511 zu einem Verkehrsunfall kam. Der Fahrer war auf dem Gemeindeverbindungsweg von Gaggstatt in Richtung Mistlau am Donnerstag gegen 14 Uhr unterwegs, als er mit einem 22-jährigen Skoda-Fahrer, welcher aus der Fahrrichtung Kirchberg fuhr, im Kreuzungsbereich zusammenstieß. Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro und alle 5 Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall mit zwei leicht Verletzten

Auf der Ortsdurchfahrt Hohenholz in Richtung Rieden fuhr am Freitag gegen 6:30 Uhr ein Kleintransporter, als dem 26-jährigen Fahrer nach einer Rechtskurve ein Pkw hinten auffuhr. Eine 23-jährige Dacia-Fahrerin, welche wohl mit überhöhter Geschwindigkeit nach Hohenholz einfuhr, kollidierte mit dem VW. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro und beide Fahrzeuginsassen des Kleintransporters wurden leicht verletzt in das nächste Krankenhaus gebracht.

