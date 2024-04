Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beinahezusammenstoß - Zeugenaufruf

Zell (Mosel) (ots)

Am 02.04.2024 gegen 19:45 Uhr kam es auf der B53 zwischen Zell und Bullay zu einem Beinahezusammenstoß. Ein Verkehrsteilnehmer zog bei einem riskanten Überholmanöver zu früh wieder auf die rechte Spur, da er drohte mit dem Gegenverkehr frontal zusammenzustoßen. Das dort befindliche Fahrzeug verunfallte dabei und fuhr in die Leitplanke. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem überholenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Zell in Verbindung zu setzen.

