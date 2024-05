Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch/ Uetersen - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen an parkenden Fahrzeugen

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Wochenende (25./ 26.05.2024) ist es in Tornesch und Uetersen zu mehreren Fällen der Sachbeschädigung an Fahrzeugen gekommen.

Am Samstag (25.05.2024) wurde in der Greifswalder Straße in Tornesch ein Seitenfenster eines parkenden Fahrzeugs eingeschlagen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte sich die Tat in der Zeit zwischen 13:25 Uhr und 13:30 Uhr ereignet haben.

In Uetersen ist es zu ähnlich gelagerten Sachverhalten von Vandalismus gekommen. In der Zeit zwischen Samstag, 25.05.2024, 12:00 Uhr und Sonntag, 26.05.2024, 11:09 Uhr wurde bei einem parkenden Daimler-Benz in der Straße "Am Eichholz" ein Reifen zerstochen.

Ein weiterer Reifen eines Opel Corsas wurde in der Zeit zwischen Samstag, 25.05.2024, 19:00 Uhr und Sonntag, 26.05.2024, 10:00 Uhr in der Stavenowstraße zerstochen.

In der Gerberstraße in Uetersen wurde am Samstag (25.05.2024) die Beifahrerseite eines parkenden Seats zerkratzt. Diese Tat dürfte sich in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:15 Uhr ereignet haben.

Die Polizeistation in Uetersen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen.

Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der Taten, können die Ermittler einen Tatzusammenhang nicht ausschließen.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04122 - 7053 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell