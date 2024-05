Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Klein Rönnau - Vollbrand eines Wohnhauses

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag (26.05.2024) ist es in der Eutiner Straße zu einem Feuer in einem Wohnhaus gekommen.

Näheres hierzu ist auch der Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbandes vom 26.05.2024 unter nachfolgendem Link zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68034/5787166

Während das Haupthaus komplett niederbrannte, konnte das Feuer trotz anhaltender Löscharbeiten der Feuerwehr auf einen Anbau übergreifen.

Der Brandort wurde vor Ort beschlagnahmt. Zur Brandursache können noch keine Angaben getätigt werden.

Der Gesamtschaden wird nach vorsichtiger Einschätzung auf rund 1 Mio. Euro geschätzt.

Personen oder Tiere wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

