Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Lorch: Diebe festgenommen

Aalen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Schillerstraße mehrere Autos geöffnet und durchwühlt. Nachdem in einem Ford Transit die Fahrzeugschlüssel steckten, entwendeten die Diebe dieses Fahrzeug und fuhren damit los. Noch in der Schillerstraße verursachten sie gegen 2:12 Uhr jedoch einen Unfall und prallten gegen einen am Straßenrand geparkten VW. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 10.000 Euro. Gegen 2.30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass im Bereich der Mörikestraße zwei Männer mit Taschenlampen gesehen wurden, welche mutmaßlich auch dort mehrere Fahrzeuge durchwühlt hatten. Von einem weiteren Zeugen wurde schließlich noch mitgeteilt, dass er in der Gmünder Straße einen Leichenwagen gesehen habe, welcher dort ohne Licht und mit hoher Drehzahl fuhr. Um 3.20 Uhr konnte dieser Leichenwagen, der zuvor aus dem Gebäude eines Bestattungsinstitutes entwendet worden war in der Wilhelmstraße am rechten Fahrbahnrand aufgefunden werden. Hier wurde das Fahrzeug vermutlich aufgrund eines Defektes abgestellt. Um 3:25 Uhr konnte durch die Polizei ein Tatverdächtiger fußläufig in der Gmünder Straße festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Dieser führte einen Rucksack mit sich, welcher ebenfalls aus dem Bestattungsinstitut entwendet worden war. Kurze Zeit darauf wurde der Polizei ein weiterer verdächtiger Mann am Bahnhof in Lorch gemeldet, welcher ebenfalls vorläufig festgenommen werden konnte. Dieser führte mehrere Gegenstände bei sich, die vermutlich aus den durchwühlten Fahrzeugen stammen dürften.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurden die beiden vorläufig festgenommenen marokkanischen Staatsangehörigen im Alter von 26 und 21 Jahren am Freitagmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ die beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug, so dass die beiden Männer in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden konnten. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell