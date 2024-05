Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl E-Bike

Völklingen (ots)

Am 02.05.2024 wurde ein E-Bike der Marke Ghost, Farbe braun, Wert ca. 4700 EUR in der Forbacher Passage in Völklingen abgestellt. Das Rad wurde an einem Treppengeländer mit einem Kettenschloss gegen Wegnahme gesichert. In der Zeit zwischen 17:00 und 18:00 Uhr wurde das Kettenschloss von einem bislang unbekannten Täter durchtrennt und das E-Bike entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen.

