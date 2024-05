Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Fußgängerin

Heusweiler (ots)

Am Abend des 30.04.24 kam es gegen 21:50 Uhr in Heusweiler in der Straße Am Schwimmbad zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 34-jährige Fußgängerin aus Heusweiler ging mit ihrem Hund auf dem Weg parallel zur Autobahn verlaufend, spazieren. Aus Richtung der Josefskapelle kommt ein Rollerfahrer und stößt mit der Fußgängerin zusammen. Diese verletzt sich und muss in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Rollerfahrer entfernt sich unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter 06898-2020 in Verbindung zu setzen.

