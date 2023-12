POL-F: 231222 - 2217 Frankfurt: Betrügerische Wohnungsangebote - Lassen Sie sich nicht täuschen!

Frankfurt (ots) - (dr) Gestern Abend (20. Dezember 2023) versuchten drei maskierte Täter in der Gotenstraße an die Tageseinnahmen einer Pizzeria zu gelangen. Sie rechneten jedoch nicht mit der Gegenwehr des Lokalinhabers, welcher die Eindringlinge in die Flucht schlug. Die Polizei nahm kurz darauf einen erst 15 ...

