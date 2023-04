Polizei Wuppertal

POL-W: W Verletztes Kind nach Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Wuppertal (ots)

Am Montagmorgen (24.04.2023, gegen 08:45 Uhr) kam es in der Schlieffenstraße in Wuppertal-Vohwinkel zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Junge leichte Verletzungen erlitt. Ein 12-jähriger Wuppertaler war zu Fuß auf dem rechten Gehweg der Schlieffenstraße in Richtung Werderstraße unterwegs. Zwischen Werderstraße und Von-der-Goltz-Straße wendete ein schwarzer Mercedes Pkw und fuhr mit seinem Heck auf den Bürgersteig. Sowohl der Fußgänger als auch das Fahrzeug stoppten daraufhin. In der Annahme, dass der Fahrer bzw. die Fahrerin den Jungen passieren lassen würde, ging der 12-Jährige seinen Weg weiter. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mercedes unvermittelt zurück und stieß mit dem Fußgänger zusammen. Anschließend setzte der Pkw seine Fahrt in Richtung Werderstraße fort. Der Junge erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet oder Angaben zu einem schwarzen Mercedes PKW (vermutlich mit Essener Stadtkennung) machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden. (ar)

