POL-AA: ostalbkreis: In Keller eingebrochen - Diebstahl aus PKW - Sonstiges

Aalen/Wasseralfingen: Diebstahl aus PKW

An einem Mazda wurde zwischen Donnerstag, 18:05 Uhr und Freitag, 7:15 Uhr, auf einem Parkplatz einer Kfz-Werkstatt in der Auguste-Keßler-Straße ein Fenster aufgehebelt. Anschließend wurden aus dem Fahrzeug Zigaretten im Wert von rund 90 Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 entgegen.

Aalen: PKW durchwühlt

Am Freitag gegen 6.45 Uhr bemerkte der Besitzer eines VW, welcher in der Luise-Hartmann-Straße abgestellt war, dass sein Fahrzeug von einem Unbekannten durchwühlt und das Handschuhfach geöffnet wurde. Es wurde nichts daraus entwendet. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Waldstetten: In Keller eingebrochen

Am Freitag bemerkten die Bewohner eines Wohnhauses in der Wolfsgasse einen Einbruch. Vermutlich über ein geschlossenes Kellerfenster gelang der Einbrecher in den Kellerraum und durchwühlte diesen. Es wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Spraitbach: Vorfahrt missachtet

Ein 40-jähriger Audi-Fahrer missachtete am Freitag, gegen 8 Uhr, an der Kreuzung Schillerstraße/Gschwender Straße die Vorfahrt eines Tesla einer 41-Jährigen, welche von der Gschwender Straße nach links in die Schillerstraße einbiegen wollte. Es kam zur Kollision bei der ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Zusammenstoß zwischen PKW und Pedelec-Fahrerin

Am Donnerstag fuhr eine 64-Jährige mit ihrem BMW an einer Ampel in der Untere Zeiselbergstraße los. Zeitgleich befuhr eine 66-jährige Pedelec-Fahrerin die Untere Zeiselbergstraße stadtauswärts. Als sie auf Höhe einer dortigen Verkehrsinsel nach links in die Gemeindehausstraße einfahren wollte kam es zum Zusammenstoß zwischen der Pedelec-Fahrerin und dem BMW der 64-Jährigen. Die 66-Jährige stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 550 Euro.

