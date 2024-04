LPI-SHL: Rückwärts gerollt - Unfall

Meiningen (ots) - In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (25.04.2024) brannte ein in der Straße "Am Kiliansberg" in Meiningen geparkter Transporter. Die Feuerwehr löschte die Flammen - das Fahrzeug brannte jedoch komplett aus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Beamte der Kriminalpolizei Suhl stellten vor Ort fest, dass das Feuer vermutlich durch einen technischen Defekt im Bereich des Motorraums ausgebrochen war. Ein Fremdverschulden wird nach ...

