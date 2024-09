Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 29.09.2024

Aalen (ots)

Ellwangen: Auffahrunfall mit drei Verletzten

Am Samstagabend, gegen 17:43 Uhr, kam es in der Dalkinger Straße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Hierbei fuhr ein 51-jähriger VW-Fahrer auf den VW eines 47-Jährigen auf. Im vorderen Fahrzeug wurden drei Personen leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen von 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell