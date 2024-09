Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl aus Pkw, Verkehrsunfälle (Stand 07:00 Uhr)

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Diebstahl aus PKW

An einem weißen Mercedes Benz wurde zwischen Donnerstag, 22:30 Uhr und Freitag, 11:50 Uhr, auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Eugenstraße ein Fenster aufgehebelt. Anschließend wurden aus dem Auto zwei Brillen, Airpods und Kleingeld gestohlen. Die Höhe des Diebesguts beläuft sich auf circa 630 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Am Freitag, zwischen 07:15 Uhr und 12:36 Uhr, wurde im Parkhaus des Citycenters ein geparkter, grauer BMW 5er an der Beifahrertür beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zur Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171/3580 entgegen.

Aalen: Fahrradfahrer leicht verletzt

Ein 29-Jähriger befuhr am Freitagnachmittag, um 15:52 Uhr, mit seinem Pedelec die Richard-Wagner-Straße in Richtung Gartenstraße. An der Kreuzung zur Franz-Schubart-Straße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich er aus, stürze und verletzte sich dabei leicht. An dem Pedelec entstand ein Schaden von 100 Euro.

Aalen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Freitag, um 16:25 Uhr, wurde ein 29-Jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Er befuhr mit seiner Kawasaki die Egerlandstarße in Richtung der Saarstraße. An der Kreuzung zur Warthelandstraße nahm ihm ein 86-jähriger BWM-Fahrer die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Sturz verletzte sich der Motorradfahrer schwer. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 4.500 Euro.

