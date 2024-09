Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung für den Landkreis Rems-Murr bis 11:30 Uhr: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aspach: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Samstagabend gegen 22:25 Uhr befuhr ein 63-jähriger MAN Reisebus Fahrer die Straße Sonnenhof in Kleinaspach in Fahrtrichtung Einöd. In einer Linkskurve kam ihm ein 27-jähriger Golf Fahrer entgegen. Dieser hielt an um den Bus passieren zu lassen. Der Busfahrer fuhr am wartenden VW vorbei und streifte dessen komplette linke Fahrzeugseite. Der Schaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Urbach: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:15 Uhr kollidierte eine 18-jährige Toyota Lenkerin in der Friedhofstraße in Urbach mit einem ordnungsgemäß geparktem VW T-ROC. Ursächlich dürfte Unachtsam gewesen sein. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

