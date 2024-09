Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Einbrüche, Hubschrauber im Einsatz

Aalen (ots)

Crailsheim: Rund 8.000 Euro Sachschaden nach Zusammenstoß

Am Freitagnachmittag gegen 16:40 Uhr wollte ein 59-jähriger Pkw-Fahrer von der Wittauer Hauptstraße nach links in die Dr.-Bareilles-Straße einbiegen. Hierbei übersah er eine von links kommende 60-jährige Toyota-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von rund 8.000 Euro entstand.

Crailsheim: Wohnungseinbruch

In der Kalkäckerstraße wurde am Freitag festgestellt, dass zwischen 12:00 und 14:45 Uhr in eine Wohnung eingebrochen wurde. Hierbei wurden neben Bargeld weitere Wertgegenstände entwendet, wodurch der entstandene Schaden auf über tausend Euro geschätzt wird. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Schrozberg: Rollerfahrer stürzt beim Ausweichen

Ein 70-jähriger Rollerfahrer kam am Freitag gegen 13:55 Uhr zu Fall, als ein 44-jähriger Skoda-Fahrer vom Fahrbahnrand der Blaufeldener Straße in Fahrtrichtung Niederstetten anfuhr. Woraufhin der Rollerfahrer ausweichte und dadurch zu Sturz kam. Durch den Fall verletzte sich der 70-Jährige leicht. Lediglich am Roller entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Kirchberg an der Jagst: Pkw kommt von Fahrbahn ab

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein 20-jähriger VW-Fahrer am Samstagmorgen um 6:30 Uhr von der K2500 ab. Von Herboldshausen kommend in Fahrtrichtung L1040, kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde hierbei niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Crailsheim: Polizeihubschrauber im Einsatz

Aufgrund einer eventuellen hilflosen Lage eines 24-Jährigen wurde am Samstag zwischen 16:30 Uhr und 20:30 Uhr in der Ludwigstraße und Umgebung nach diesem gesucht. Für die Suche wurde zudem ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Im Bereich eines Stadions in der Schönebürgstraße konnte der Mann schließlich angetroffen werden und aufgrund von Widerstandshandlungen gegenüber der Beamten in Gewahrsam genommen und in ein Klinikum verbracht werden. Durch den Widerstand wurde einer der eingesetzten Beamten leicht verletzt.

Rot am See: Pkw kommt auf dem Dach zum Liegen

Auf der K2503 von Limbach nach Musdorf fuhr am frühen Samstagabend gegen 18:40 Uhr ein 35-jähriger Opel-Fahrer, als er aus bislang unbekannter Ursache zuerst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend steuerte der Fahrer nach links und überschlug sich hierbei mit seinem Fahrzeug. Der Opel kam schließlich links neben der Fahrbahn in einem Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Durch diesen Verkehrsunfall wurde der 35-Jährige leicht verletzt und in ein Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Crailsheim: Einbruch in Wohnung

In der Beethovenstraße wurde sich zwischen Freitag 15 Uhr und Sonntag 9:20 Uhr Zugang in eine Wohnung verschafft. Hierfür wurde die Wohnungstüre aufgehebelt und in der Wohnung mehrere Schubladen geöffnet und durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

Crailsheim: Überholvorgang in Verbotszone verursacht Unfall

Die Polizei sucht nach Zeugen nachdem am Sonntag zwischen 12:30 und 12:45 Uhr ein bislang Unbekannter auf der Nord-West-Umgehung auf der Höhe eines Fleischzentrums im Überholverbot zum Überholvorgang eines LKWs ansetzte. Aus diesem Grund musste ein 46-jähriger Opel-Fahrer nach rechts ausweichen, da dieser auf der Gegenfahrspur in Richtung Satteldorf unterwegs war. Um den Frontalzusammenstoß zu verhindern fuhr er zunächst über eine Wiese und kommt anschließend mit seinem Fahrzeug in einem Bach kopfüber zum Stillstand. Der unbekannte Fahrer erkundigte zunächst ob der 46-Jährige unverletzt sei und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem unbekannten Pkw soll es sich um einen silbernen BMW-Kombi gehandelt haben. Zeugen, welche Hinweise zum Verursacherfahrzeug bzw. zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 in Verbindung zu setzen.

Ilshofen: Rund 10.000 Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

Aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung kam es am Samstag gegen 15 Uhr auf der L1042 an der Einmündung Richtung Ruppertshofen zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Hyundai-Fahrer fuhr von Herlebach in Richtung Ilshofen, als ein von rechts kommender 35-jähriger BMW-Fahrer die Vorfahrt missachtete und es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch den Unfall wurde der 18-Jährige leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall mit Rettungswagen

Nach dem eine 78-jährige Suzuki-Fahrerin aus einem Parkhaus in der Diakoniestraße ausfahren wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Rettungswagen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde durch die Kollision niemand.

Obersontheim: Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Wegen einer Fehleinschätzung des Straßenverlaufs kam am Sonntagabend gegen 23:30 ein 27-jähriger VW-Fahrer, welcher auf der K2619 von Obersontheim in Fahrtrichtung Merkelbach fuhr, von der Fahrbahn ab. In einer scharfen Rechtskurve kam er schließlich nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr hierbei einen Leitposten. Woraufhin die Hydraulikleitung des VW-Polos beschädigt wurde. Die Feuerwehr Obersonstheim musste daraufhin mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften den auslaufenden Betriebsstoff beseitigen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Schwäbisch Hall - Hessental: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Sonntag 22.09. 18 Uhr und Sonntag 29.09. 17:45 Uhr wurde in der Einkornstraße in einem Wohnhaus eingebrochen. Unbekannte hebelten eine Türe mittels eines Hebelwerkzeugs auf und verschafften sich dadurch Zugang in die Wohnräume. Schränke wurden durchsucht, jedoch konnte bislang nicht festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde. Mögliche Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0791 4000 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell