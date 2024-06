Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: "Auf frischer Tat ertappt" - Wohnungsbewohner überrascht Einbrecher

Olpe (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (12. Juni) sind gegen 3 Uhr unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Sandstraße eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschädigten sie zunächst die Haus- und anschließend die Wohnungseingangstür. Der 24-jährige Bewohner wurde durch die Geräusche geweckt, betrat die Küche, wo einer der Täter stand. Er hielt eine Brechstange in der Hand und trat umgehend die Flucht an. Der junge Mann alarmierte die Polizei, die sofort eine Fahndung einleitete.

Derzeit geht die Polizei von zwei Tatverdächtigen aus. Diese können wie folgt beschrieben werden:

- Alter: ca. 20 bis 30 Jahre - Größe: ca. 180 bis 190 cm - Aussehen: athletische Statur, Gesicht verdeckt - Bekleidung: Schwarze Oberbekleidung sowie Kopfbedeckung, schwarze Kopfbedeckung

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlung. Eine Spurensicherung wurde veranlasst. An den Türen entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

