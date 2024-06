POL-OE: Verdacht auf Alkohol und Drogen am Steuer

Attendorn (ots) - In der Nacht zu Montag (10.06.2024) kam es kurz nach Mitternacht zu einem Verkehrsunfall auf der Heldener Straße (L697) in Höhe der Zufahrt zur Burg Schnellenberg. Aus bislang unbekannter Ursache hatte ein 21-jähriger Autofahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Im weiteren Verlauf kollidierte sein Fahrzeug mit einer Schutzplanke. Durch den Zusammenstoß wurden zwei ...

