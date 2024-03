Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (119/2024) Unfallflucht auf Parkplatz in Zorge - Rund 3.000 Schaden an geparktem Mercedes Vito

Göttingen (ots)

Walkenried, Ortsteil Zorge, Parkplatz Elsbach Sonntag, 10. März 2024, zwischen 11.30 und 14.30 Uhr

ZORGE (jk) - Auf dem Parkplatz Elsbach in Zorge (Landkreis Göttingen) ist am 10. März (Sonntag) bei einer Unfallflucht an einem geparkten Mercedes Vito ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die Schäden am Heck des Wagens von einem unbekannten Autofahrer bzw. einer Autofahrerin beim Ein-oder Ausparken verursacht.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05524/963-0 beim Polizeikommissariat Bad Lauterberg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell