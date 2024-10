Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Unfallfluchten - Einbrüche - Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

Remshalden: 25.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein 72 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr am Montag gegen 10:10 Uhr die Untere Hauptstraße und wollte nach links auf die Mittelquerspange abbiegen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 78-jährige Ford-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt 25.000 Euro geschätzt, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet - drei Verletzte

Drei Leichtverletzte sowie rund 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend gegen 19:30 Uhr auf der L 1142 / Westtangente. Ein 24-jähriger Seat-Fahrer wollte nach links in Richtung Westumfahrung abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden Ford Transit eines 29-Jährigen. Bei der Kollision erlitten sowohl die beiden Fahrer, als auch der 31 Jahre alte Mitfahrer im Ford leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Winnenden-Schelmenholz: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag im kurzen Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 17:40 Uhr in der Straße Posttor einen geparkten Hyundai und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Rudersberg: Einbruch

Am Montag in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 15:15 Uhr nutzten bisher unbekannte Diebe die kurze Abwesenheit der Bewohner eines Wohnhauses in der Straße Königsbronnhof aus und brachen in das Haus ein. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume des Hauses nach Wertgegenständen und entwendeten Modeschmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die am Montagnachmittag etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07183 929316 mit dem Polizeiposten Rudersberg in Verbindung zu setzen.

Winterbach: Lkw nach Unfall auf der B 29 gesucht

Ein 37-jähriger Mini-Fahrer befuhr am Montag gegen 8:15 Uhr die B 29 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Winterbach musste er einem rechts neben ihm fahrenden Lkw, der zu weit nach links kam, ausweichen und streifte dadurch die Mittelleitplanke. Der Lkw-Fahrer, der den Unfall vermutlich nicht bemerkte, fuhr anschließend weiter. Zeugenhinweise zum Lkw nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Kaisersbach: In Einfamilienhaus eingebrochen

Am Montag im kurzen Zeitraum zwischen 15:40 Uhr und 16:25 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Einfamilienhaus in der Straße Schadberg ein und durchsuchten dieses nach Wertsachen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde ein niederer vierstelliger Bargeldbetrag sowie eine goldene Taschenuhr entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Rudersberg telefonisch unter der Nummer 07183 929316 entgegen.

Welzheim: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein Fahrradfahrer bei einem Sturz am Montagnachmittag gegen 15 Uhr zu. Der Radfahrer befuhr die L 1080 und kam auf Höhe Laufenmühle alleinbeteiligt zu Fall. Hierbei zog es sich trotz Sturzhelm schwere Verletzungen zu. Der Radfahrer, der mit über zwei Promille erheblich alkoholisiert war, wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Kernen im Remstal: Vorfahrt missachtet

Eine 77 Jahre alte Skoda-Fahrerin befuhr am Montag gegen 14:30 Uhr die Frauenländerstraße und wollte die Bühläckerstraße überqueren. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden Opel einer 28-Jährigen und missachtete deren Vorfahrt, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Freitagmorgen und Montagnachmittag in der Kappelbergstraße einen geparkten BMW und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am BMW beläuft sich auf ungefähr 1500 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Fahrräder entwendet

Zwischen Sonntag, 15 Uhr und Montag, 14:30 Uhr wurden aus einem Keller sowie einer Garage in der Karlstraße zwei Fahrräder entwendet. Hierbei handelt es sich einmal um ein schwarz/lilafarbenes Damen-Mountainbike der Marke Orbea sowie ein Nukeproof Scout 275 Mountainbike. Hinweise zum Dieb bzw. zum Verbleib der beiden gestohlenen Fahrräder nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

