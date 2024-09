Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis/Backnang: Fehlalarm an Schule

Aalen (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 13:40 Uhr in der Bahnhofstraße in den Gebäuden der Schiller- und Pestalozzi-Schule zu einem ausgelösten Amok-Alarm. Die Polizei war schnell mit mehreren Streifenbesatzungen vor Ort. Beide Schulgebäude wurden durch Einsatzkräfte durchsucht. Es stellte sich heraus, dass der Fehlalarm durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahrenlage. Es wurde niemand verletzt.

