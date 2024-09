Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kopfnuss auf Wallauer Kirmes+E-Bike gestohlen+BMW und Fiat beschädigt+Schulgebäude in Niederwalgern beschmiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf: Kopfnuss auf Kirmes

Auf einer Kirmes in der "Untere Lahnstraße" in Wallau kam es am Samstag (14. September) zu einer Körperverletzung. Ein 21-jähriger Mann aus Bad Laasphe befand sich gegen 01.15 Uhr im Festzelt, als ihm plötzlich ein Unbekannter eine Kopfnuss verpasste. Dabei erlitt der 21-Jährige eine Verletzung im Gesicht. Zudem wurde seine Brille durch den Schlag beschädigt. Der Unbekannte soll zwischen 16 und 18 Jahre alt gewesen sein und etwa 1,80 Meter groß. Er hat eine schlanke Figur und blonde Haare mit einem längerem "Pony". Wer hat den Vorfall im Festzelt beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: E-Bike gestohlen

Auf ein E-Bike des Herstellers Cube hatte es ein Unbekannter in dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße abgesehen. Der Dieb verschaffte sich zwischen 22.00 Uhr am Donnerstag (12. September) und 06.00 Uhr am Freitag (13. September) Zugang in das Gebäude und machte sich im Keller an dem Schloss des blauen Bikes zu schaffen. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des etwa 3.000 Euro teuren Bikes geben. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: BMW beschädigt

Einen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro beklagt der Besitzer eines BMW, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz einer Ärztegenossenschaft in der Straße "Zu den Sandbeeten" den blauen X2 an der linken Tür beschädigte. Zeugen, die den Unfall am Montag (16. September) zwischen 13.50 und 14.50 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: PKW beschädigt

Einen Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro an einem Fiat hinterließ ein Unbekannter, nachdem er in der Frankfurter Straße den weißen Spider an der rechten Seite vermutlich mit einem Fußtritt beschädigte. Das Fahrzeug parkte dort am Montag (16. September) zwischen 08.55 und 13.30 Uhr. Hinweise nehmen die Ordnungshüter der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Niederwalgern: Schulgebäude beschmiert

Unbekannte sprühten auf einem Schulgelände in der Schulstraße Graffiti an Wände, Fensterbänke und Türen. Zeugen, die zwischen 12.30 Uhr am Donnerstag (12. September) und 11.15 Uhr am Montag (16. September) verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 zu melden.

