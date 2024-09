POL-MR: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf Parkplatz

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg: Handtasche in Bar gestohlen Auf die Handtasche einer 25-Jährigen hatten es Unbekannte in einer Bar in der Reitgasse abgesehen. Am Mittwoch (11. September) gegen 01.00 Uhr informierte die aus Bayern stammende Frau, dass ihre Handtasche gestohlen worden sei. Zuvor sei sie und ihre ...

mehr