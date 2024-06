Polizei Aachen

POL-AC: Wahlplakat angezündet - zwei Tatverdächtige gestellt

Herzogenrath (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (05.06.2024) haben zwei Tatverdächtige ein Wahlplakat der Partei "Die Linke" angezündet.

Es war gegen 00:40 Uhr, als die Polizei in der vergangenen Nacht zum Markt in Herzogenrath-Kohlscheid gerufen wurde. Vor Ort löschten die Beamten zunächst das brennende Wahlplakat. In unmittelbarer Nähe hielten sich zwei junge Männer auf, die den Beamten verdächtig vorkamen.

Die beiden Heranwachsenden (18 und 19 Jahre alt) aus Herzogenrath verneinten zunächst eine Tatbeteiligung. Als der Zeuge hinzukam und ein Video der Tat vorzeigte, zeigten sich die beiden geständig. Gegen sie ermittelt nun der Staatsschutz wegen Sachbeschädigung durch Feuer. (kg)

