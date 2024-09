POL-MR: Falsche Polizeibeamtin in Marburg festgenommen - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Falsche Polizeibeamtin festgenommen - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Trickbetrüger versuchen immer wieder, Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei erneut vor dieser Betrugsmasche. Die Täter geben sich als Polizisten aus, um vor allem ältere Menschen um ihr Vermögen zu bringen. Dabei nutzen sie geschickte Taktiken, um das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen.

Die Polizei konnte am Dienstag (10. September) solch einen Betrug verhindern und nahm eine 26-Jährige Frau aus Niedersachsen im Marburger Stadtgebiet fest. Nachdem die Seniorin bereits am Montag durch einen Betrüger einen Anruf erhielt, suchte die 26-jährige Tatverdächtige die Wohnung der Rentnerin einen Tag später auf. Die Polizei erhielt währenddessen Kenntnis über den möglichen Betrugsversuch, so dass sie die Frau noch an der Wohnanschrift festnehmen konnten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Marburg wurde die Tatverdächtige aufgrund fehlender Haftgründe nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Tipps Ihrer Polizei, mit denen Sie sich schützen können:

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie auf und informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

- Bewahren Sie Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

- Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen.

Vor allem ältere Menschen sind das Ziel dieser Trickbetrüger. Deshalb appellieren wir zudem an Kinder, Enkelkinder, Nachbarn oder Bekannte: Sprechen Sie das Thema offen an und geben Sie unseren Hinweis weiter: Auflegen ist nicht unhöflich!

Sabine Richter, Pressesprecherin

