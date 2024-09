Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung im Fast-Food-Restaurant

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg:

Nach einer Auseinandersetzung in einem Fast Food Restaurant in der Afföllerstraße hat die Polizei gegen einen 24-Jährigen aus Lahntal mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Sonntag (08. September) gegen 00.40 Uhr informierte ein Mitarbeiter des Restaurants eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach ersten Erkenntnissen habe der 24-Jährige in dem Restaurant mehrere Gäste bepöbelt und beleidigt. Es mischten sich Kunden ein und es kam dann zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mindestens fünf Beteiligten. Nach der Festnahme des 24-Jährigen rief er im Beisein der Beamten Beleidigungen sowie verbotene Grußformen und spuckte herum. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Marburg ordnete diese eine Blutentnahme bei dem alkoholisierten 24-Jährigen an. Im Anschluss musste der Festgenommene die restliche Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Zeugen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben und der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten sich mit dem Staatsschutz in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

