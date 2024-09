POL-MR: Übergriff auf 45-Jährige Frau bei Mengsberg+weißer Kastenwagen nach Unfall auf der B3 gesucht+Unbekannter beschädigt T-Roc

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Neustadt: Übergriff auf 45-jährige Frau

Nach einem Übergriff auf eine 45-jährige Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Das spätere Opfer war am Samstag (31. August), zwischen 09.30 und 09.45 Uhr in einem Waldstück zwischen Florshain (Stadtteil Schwalmstadt) und Mengsberg (Ortsteil von Neustadt) mit ihrem Hund spazieren. In der Nähe einer Windmühle ging sie auf einem "Trampelpfad", der von viel Gestrüpp umgeben ist, weiter. Plötzlich kam ein Unbekannter aus dem Gebüsch, hielt sie fest und zog an ihr. Sie versuchte sich loszureißen und trat auch nach dem Unbekannten. Erst als ihr Hund den Mann anknurrte, ließ er von ihr ab und flüchtete ins Gestrüpp. Der Täter war etwa 1,80 Meter groß, zirka 85 Kilogramm schwer und zwischen 30 und 45 Jahren alt. Er war ungepflegt, hatte dunkle kurze Haare, sehr dichte Augenbrauen und einen dunklen Hautteint.

Die Polizei ermittelt wegen eins versuchten Sexualdelikts und sucht nach Zeugen.

Wer war an dem Samstagvormittag (31.august) in dem Wald ebenfalls unterwegs?

Wem ist der beschriebenen Mann aufgefallen?

Wer kann Angaben zu der Identität des Unbekannten geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 zu melden.

Fronhausen/B3: Weißer Kastenwagen nach Unfall auf der B3 gesucht

Am Montagmorgen (09. September) kam es gegen 07.45 Uhr auf der Bundesstraße 3 zu einem Unfall zwischen den Ausfahrten Fronhausen und Wolfshausen. Eine 53-jährige BMW-Fahrerin und eine 52-jährige Audi-Fahrerin waren mit ihren Fahrzeugen auf der linken Fahrspur Richtung Norden unterwegs, als plötzlich ein weißer Kastenwagen von rechts auf die linke Fahrspur zog. Die BMW-Fahrerin bremste stark ab und die nachfolgende Audi-Fahrerin fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 5.500 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen und dem oder der Fahrerin des weißen Kastenwagens, vermutlich ein Sprinter. Zeugen, die Hinweise auf das unbekannte Fahrzeug geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: T-Roc touchiert

Etwa 1.000 Euro wird die Reparatur an einem VW kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den blauen T-Roc in der Straße "An der Schäferbuche" an der Stoßstange touchierte. Das Auto parkte dort zwischen 19.00 Uhr am Freitag (06. September) und 09.00 Uhr am Samstag (07. September) am Fahrbahnrand. Hinwiese erbitten die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0.

