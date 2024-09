Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Oldtimermuseum öffnet in diesem Jahr zum letzten Mal

Marburg-Biedenkopf (ots)

Auf Bitten des Polizeioldtimer Museums leiten wir die nachfolgende Presseinformation gerne weiter.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Minister voll des Lobes über das Polizeioldtimer Museum Marburg

Aktionen, Neuzugang und Ausstellung von US-Polizeifahrzeugen am 15. September

Wer noch einmal automobile Kulturgeschichte live erleben möchte, hat am Sonntag, 15. Sept., die vorletzte Gelegenheit in diesem Jahr dazu. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr können die weit über 100 historischen Polizeioldies kostenlos besichtigt werden.

Zuletzt feierten die Marburger Museum-Macher ihr großes Sommerfest im mit einer gewaltigen Besucher Resonanz. Fast 4.000 Besucher konnten zu diesem besonderen Event begrüßt werden. Insbesondere für viele hessische Schüler und Schülerinnen war es tatsächlich ein krönender Abschluss der Sommerferien, dies bestätigten die vielen positiven Rückmeldungen der Besucher.

Lob des Ministers - weiterer Neuzugang aus Mittelhessen Obwohl die Hallen im Museum übervoll sind können die Marburger Museumsmacher einen weiteren Neuzugang präsentieren. Dabei handelt es sich um einen Mercedes Benz vom Typ Vito, früher bei der Polizei Mittelhessen in Gießen im Einsatz. "Er ist mit seinem Baujahr 2019 natürlich kein Oldtimer, soll aber unseren in die Jahre gekommenen Vorgänger als Transportfahrzeug ersetzen" so der Vorsitzende Eberhard Dersch. Zudem ist er ein Geschenk von Innenminister Prof. Dr. Posek, der das ausgesonderte Polizeifahrzeug im Rahmen seines Besuches beim Sommerfest im Polizeioldtimer Museums Marburg persönlich übergab. Er lobte ferner die Marburger Museumsmacher:

"Dieses Museum ist ein Juwel in der deutschen Museumslandschaft. Hier wird Polizeigeschichte lebendig gehalten. Die mit großem persönlichem Einsatz sowie mit viel Akribie und Geschick restaurierten Fahrzeuge aus den unterschiedlichen Epochen sind in Spielfilmen, wie zum Beispiel dem Wunder von Bern, zum Einsatz gekommen. Ich danke dem Verein und seinen Verantwortlichen, an erster Stelle dem Vorsitzenden Eberhard Dersch, für das herausragende ehrenamtliche Engagement. Ich bin sehr dankbar dafür, dass dieses Museum auch ein Werbeträger für die Polizei von heute ist."

"Das macht uns natürlich stolz und ermutigt uns mit unserer ehrenamtlichen Arbeit so weiterzumachen", so Eberhard Dersch. "Was uns allerdings noch fehlt sind mehr Unterstellmöglichkeiten. Daher hoffen wir inständig auf zeitnahe Unterstützung hinsichtlich einer Halle, insbesondere durch die Stadt Marburg", so die eindringliche Bitte des Vorsitzenden.

US-Polizeifahrzeuge kommen

Der PCOOA e.V. kommt ins Marburger Museum, der Verein "PCOOA" steht für Police Car Owners of America und ist der Name eines Zusammenschlusses von Polizeifahrzeugsammlern in den USA. Der PCOOA European Chapter e.V. ist der älteste Zusammenschluss in ganz Europa für dieses Hobby. Er präsentiert zu diesem Öffnungstag ca. zehn Fahrzeuge der US Police. Dazu gehört auch eine kleine Sammlung an amerikanischen Polizei Equipment.

Zudem haben sich auch wieder einige Oldtimer-Clubs zu diesem Termin angemeldet, die dann ein weiteres Highlight für die Besucher darstellen. Auch private Besitzer von Oldies sind immer wieder gerne willkommen, die können bis auf das Museumgelände vorfahren, solange genügend Platz ist.

Zusätzliche Aktivitäten

Für die kleinen Besucher steht zum Austoben eine Hüpfburg bereit. Auch ein echtes Polizeimotorrad steht für ein Erinnerungsfoto zur Verfügung. Außerdem gibt es auch wieder einige historische Feuerwehrfahrzeuge zu besichtigen.

Das schöne Vereinsheim lädt die Besucher zudem zum Verweilen ein, denn dort gibt es wieder neben Würstchen und Getränken auch Kaffee und Kuchen, um den Museumsaufenthalt noch angenehmer zu gestalten.

Noch eine kurzfristige Info für den 14. Sept - Creme21 Youngtimer Rallye in Marburg Europas größte Ausfahrt für Fahrzeuge der 1970er-1990er Jahre "Creme21 Youngtimer Rallye", die in diesem Jahr ihre 23. Auflage erleben wird, macht bereits am Samstag, 14. Sept., Station im Polizeioldtimer Museum Marburg und zwar als Haltepunkt für die über 200 Teams. Die ersten Fahrzeuge werden ab ca.15.00 Uhr erwartet, die letzten werden um ca. 18 Uhr durchkommen.

Das Museum befindet sich an der Kreisstraße 69 in Richtung des Stadtteils Cyriaxweimar (Cyriaxstr. 103), der Eintritt ist frei. Weitere Infos zum Museum und seinen aktuellen Veranstaltungen samt einer Anfahrtsskizze auf www.polizeioldtimer.de

