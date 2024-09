Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Räuber erbeuten Autoschlüssel - Zeugenaufruf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg:

Am Samstagmittag (07. September) gegen 12.00 Uhr griffen Unbekannte einen 44-jährigen Mann aus dem Wetteraukreis an. Dieser war zu Fuß im Ludwig-Schüler-Park unterwegs. Dort traf er auf eine Frau und vier Männer, welche unvermittelt auf ihn einschlugen und eintraten. Dabei stahlen die Täter die Autoschlüssel des 44-Jährigen. Die Unbekannten flüchteten im Anschluss in verschiedene Richtungen.

Das Opfer erlitt während der Tat Verletzungen am Oberkörper und am Ohr, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der Polizei liegen Personenbeschreibungen von drei Tatverdächtigen vor:

Die Frau war etwa 1,65 Meter groß und zwischen 16 und 20 Jahren alt. Sie war sehr schlank und hatte einen hellen Hautteint. Sie trug ein rosafarbenes langes Oberteil und eine lange dunkle Hose.

Ein Mann war etwa 1,80 Meter groß und zwischen 18 bis Anfang 20 Jahre alt. Er hatte ebenfalls einen hellen Hautteint und eine sportliche trainierte Statur. Er trug eine weiße Kappe, eine weiße Jacke mit schwarzer Naht und vermutlich eine helle Hose. Er trug einen Mundschutz, den er runtergezogen hatte.

Ein weiterer Mann war ungefähr 1,80 Meter groß und zwischen 18 und 20 Jahren alt. Auch er hatte einen hellen Hautteint und eine sportliche Figur. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Kopfbedeckung und hatte etwas schwarzes vors Gesicht getragen.

Wer hat die fünfköpfige Personengruppe in der Parkanlage gesehen?

Wer hat dort den Übergriff beobachtet?

Wer hat die flüchtenden Personen gesehen und kann in diesem Zusammenhang Angaben machen?

Hinweise nehmen die Ermittler der Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell