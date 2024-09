Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 20-Jährige in Marburger Bus sexuell belästigt+leichte Kollision beim Überholen - involvierter Autofahrer gesucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Junge Frau sexuell belästigt - Täter flüchtig

Ein bislang unbekannter hat am Dienstag (03. September) eine junge Frau sexuell belästigt. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Das spätere Opfer stieg gegen 12.40 Uhr vom Erwin-Piscator-Haus in die Buslinie 4 in Richtung Richtsberg ein. Als ein Platz neben dem Mann frei wurde, zog er sie leicht am Arm und sie setzte sich zu ihm. Kurz darauf berührte er dann die 20-Jährige unsittlich. Der Mann stieg dann an der Haltestelle "Gutenbergstraße" aus und lief in unbekannte Richtung.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

Er war zwischen 25 - 30 Jahren alt und etwa 1,75 Meter groß. Er hatte braune Augen, einen mittellangen eckigen Kinnbart, schwarze mittellange zurückgelegte Haare und die Seiten waren kurzrasiert. Er trug apricotfarbene Bekleidung, ein Kurzarmhemd und eine kurze Hose.

Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: BMW überholt und leicht kollidiert

Die Polizei sucht nach einem Unfall in der Frauenbergstraße nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines blauen BMW.

Ein 23-jähriger Golf-Fahrer war am Mittwoch (04. September) gegen 07.35 Uhr von der Cappeler Straße in Richtung Südbahnhof unterwegs. Als vor ihm der Fahrer eines unbekannten BMW immer wieder abbremste und beschleunigte, überholte er diesen. Dabei kam es nach ersten Erkenntnissen zu einer leichten seitlichen Kollision. Am Südbahnhof hielt der 23-Jährige dann an, wo er dann einen frischen Schaden hinten rechts feststellte. Der BMW fuhr hingegen weiter. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 2.000 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den BMW mit Marburger Kennzeichen und dem Fahrer oder die Fahrerin geben? Hinweise erbitten die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell