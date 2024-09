Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zeugenaufruf nach Bedrohung+Auseinandersetzung in Neustadt+Parkplatzrempler am Gesundheitszentrum in Kirchhain

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: "Gäste" bedrohen Angestellten - Zeugenaufruf

Nach einem Vorfall in einer Bar in der Reitgasse ermittelt die Polizei wegen des Verdachts einer Bedrohung. Nach ersten Erkenntnissen kam es am Sonntagmorgen (01. September) in der Bar zu Streitigkeiten, woraufhin ein Angestellter eine Gruppe von etwa fünf Personen hinausbegleitete. Nachdem sich die Gruppe daraufhin vor einer an der gleichen Anschrift befindlichen Bar befand, ging diese wieder zurück in die vorherige Bar. Dort bedrohte einer den Angestellten mit einem festen Gegenstand, vermutlich einer Stange. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung Mühltreppe.

Die Unbekannten waren im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren. Der Hauptverdächtige hatte eine kräftige Figur, etwa 115 Kilogramm, dunkle Haare und einen dunklen Vollbart. Er trug ein blaues Shirt und eine kurze Hose. Der Zweite hatte ebenfalls eine kräftige Statur, dunkle Haare und einen dunklen Vollbart. Er trug keine Oberbekleidung. Zu weiteren Personen liegt der Polizei keine Beschreibungen vor.

Wem sind die Personen am Sonntag, gegen 04.45 Uhr, in der Bar und vor der anderen Bar sowie auf der Flucht in Richtung Mühltreppe aufgefallen?

Hinweise nehmen die Ordnungshüter der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Neustadt: Auseinandersetzung an Bushaltestelle

Nach einer Auseinandersetzung in der Niederkleiner Straße, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 38-jähriger Mann befand sich am Dienstag (03. September) gegen 13.00 Uhr an der Bushaltestelle in der Niederkleiner Straße/Ecke Hochstuth, als zwei Männer auf ihn zu kommen und ihn unvermittelt angriffen. Als der 38-Jährige dann am Boden lag, soll es zu Schlägen und Tritten gekommen sein. Anschließend lief das Duo in Richtung Innenstadt. Die Ermittlungen führten zu einem in Neustadt lebenden Mann im Alter von 30 Jahren. Die Ermittlungen zu dem anderen Tatverdächtigen dauern derzeit noch an. Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Kopf, dem Rücken und am Bein. Wer hat den Angriff in der Niederkleiner Straße beobachtet? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Stadtallendorf unter Telefonnummer 06428/9305-0.

Kirchhain: Parkplatzrempler am Gesundheitszentrum

Etwa 2.500 Euro wird die Reparatur an einem Audi kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Mühlgasse den orangefarbenen Q3 an der Stoßstange touchierte. Das Auto stand dort zwischen 09.15 Uhr am Dienstag (03. September) und 13.00 Uhr am Donnerstag (04. September) auf einem Parkplatz des Gesundheitszentrums. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/9305-0.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell