POL-MR: Zigarettenautomat gesprengt+Zwei Unfallfluchten +Fahrgast geohrfeigt+Zeugenaufruf nach versuchtem Motorraddiebstahl+Leichtkraftrad weg+Kind beschädigt BMW+Geschwindigkeitskontrollen in Cölbe

Amöneburg: Zigarettenautomat gesprengt

Eine Passantin meldete am Dienstag (03. September) gegen 05.40 Uhr einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten im Steinweg. Nach den ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Automat offenbar gesprengt wurde. Angaben zum erbeuteten Diebesgut liegen der Polizei nicht vor. Der Schaden an dem Automaten wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Wem sind dort in diesem Zusammenhang in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen, Fahrzeuge und/oder Geräusche aufgefallen?

Marburg: Mazda beschädigt

Einen Schaden in Höhe von etwa 3.000 beklagt der Besitzer eines Mazda, nach dem ein bislang Unbekannter den weißen Kleinwagen auf dem Parkplatz des "Alten Gaswerks" an den Afföllerwiesen an den Türen beschädigte. Der Nutzer des Fahrzeuges stellte am Samstagmorgen Beschädigungen an den Türen, am Kofferraumdeckel fest. Zudem war ein Scheibenwischer abgebrochen und eine Rückleuchte eingeschlagen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang zwischen 21.30 Uhr am Samstag (31. August) und 10.50 Uhr am Montag (02. September) etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Fahrgast geohrfeigt

Nachdem ein unbekannter Mann in der Buslinie 4 einen Fahrgast ohrfeigte, sucht die Polizei nach Zeugen. Der 34-jährige Fahrgast aus Marburg stieg am Freitag (30. August) gegen 19.50 Uhr in Begleitung seiner Frau in der Afföllerstraße in den Bus in Richtung Stadt ein und setzte sich. Zwei gegenübersitzende Männer unterhielten sich während der Fahrt lautstark über das Paar und wurden diesem gegenüber zunehmend aggressiver. Plötzlich stand ein Mann auf und näherte sich. Im weiteren Verlauf kam es dann zur Schubserei, der Unbekannte verpasste dem 34-Jährigem noch eine Ohrfeige und drohte diesem. Obwohl der Busfahrer sich einmischte, beruhigte sich der Unbekannte nicht. Er setzte sich zwar immer wieder kurz hin, stand aber auch mehrmals wieder auf. Am Hauptbahnhof stieg er letztendlich mit seinem Bekannten widerwillig aus und zeigte dem Marburger seinen Mittelfinger. Welcher Zeuge hat den Vorfall im Bus und /oder am Bahnhof beobachtet? Hinweise nehmen die Beamten der Marburger Polizeistation unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Parkplatzrempler am Stadion

In der Leopold-Luca-Straße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Seat. Der schwarze Seat stand zwischen 07.45 Uhr am Donnerstag (29. August) und 10.30 Uhr am Freitag (30. August) auf dem Parkplatz des Georg-Gassmann-Stadions. Die Reparatur an dem Kotflügel, der Stoßstange und der Tür wird etwa 4.000 Euro kosten. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0.

Marburg: Motorraddiebstahl scheitert

Drei Unbekannte versuchten am Montag (02. September) gegen 00.50 Uhr in der Wilhelmstraße eine schwarze Yamaha zu stehlen. Sie durchtrennten zunächst zwei Kabel und versuchten das Schloss aufzubrechen. Als sie von einem Passanten gestört wurden, gaben sie Gas. Sie sollen zwischen 13 und 16 Jahren alt gewesen sein. Sie waren dunkel gekleidet, einer trug einen Trainingsanzug. Ein Tatverdächtiger soll eine Kappe getragen haben, einer hatte kurze Locken und trug eine kurze Hose sowie ein T-Shirt. Zwei Täter hatten eine Umhängetasche dabei. Wer hat das Trio beobachtet? Wem ist es während der Flucht aufgefallen? Hinweise erbitten die Beamten der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0.

Stadtallendorf: Leichtkraftrad gestohlen

Auf ein Leichtkraftrad des Herstellers "Zündapp" hatte es ein Unbekannter in der Straße "Am Haselstrauch" abgesehen. Der Dieb betrat zwischen 22.00 Uhr am Samstag (31. August) und 06.30 Uhr am Sonntag (01. September) machte sich an dem Schloss der schwarzen "KS80" zu schaffen. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Hinweise nimmt die Kripo Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Kirchhain: Kind fährt gegen PKW

Einen Schaden an einem BMW hinterließ womöglich ein kleiner Biker, nachdem er mit seinem Kinderrad in der Straße "Am Riedeboden" gegen den schwarzen 5er fuhr. Eine Anwohnerin hörte am Mittwoch (28. August) zwischen 15.00 und 16.00 Uhr ein Geräusch und schaute danach. Sie sah an dem geparkten BMW einen kleinen Radfahrer stehen. Als sie ihn ansprach, entschuldigte er sich und fuhr davon. Der Junge war vermutlich zwischen sieben und acht Jahren alt und trug einen Fahrradhelm. Wer kennt den Jungen? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/9305-0

Cölbe: Geschwindigkeitskontrollen

Der Regionale Verkehrsdienst führte am Montag (02. September) in der Kasseler Straße Geschwindigkeitskontrollen durch. Sie stoppten zwischen 13.30 und 16.00 Uhr insgesamt 41 Fahrzeuge und überprüften 51 Personen. 30 Fahrzeuge waren zu flott unterwegs, drei Fahrzeugführer nahmen es mit der Gurtpflicht nicht so genau. Hierfür sieht der Bußgeldkatalog ein Verwarngeld von 30 Euro vor. Mit einem Punkt und einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro muss ein Vater rechnen, nachdem er sein Kind ohne Sitz transportierte. Zudem blieben die Mutter und das Kind an der Kontrollstelle, damit der Fahrer den Kindersitz holen und mit seiner Familie weiterfahren konnte. Bei einem Kleinkraftrad war die Betriebserlaubnis erloschen, da die Auspuffanlage technisch verändert wurde. Die Beamten stellten das Krad sicher. Zwei Fahrer hatten keine gültige Fahrererlaubnis dabei. Gegebenenfalls wird gegen die Fahrer ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei wird im Sinne der Verkehrssicherheit weitere Kontrollen durchführen.

