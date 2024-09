Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht auf der B3+Fahrzeuge aufgebrochen+Grab mit Bauschaum besprüht+Einbrecher flüchtet ohne Diebesgut+Polizeieinsatz nach Schnittverletzung

Marburg: Nach Unfallflucht auf der B3 Zeugen gesucht

Nach einem Unfall auf der Bundesstraße 3 zwischen den Ausfahrten Wehrda und B62 fuhr ein zunächst unbekannter Autofahrer einfach davon. Eine 63-jährige Frau war am Sonntag gegen 12.00 Uhr mit ihrem Ford auf der Bundesstraße von Wehrda nach Cölbe unterwegs. Als ein Mercedes-Fahrer den Ford der Frau überholte, kam es nach ersten Erkenntnissen zum seitlichen Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Trotz Lichthupe hielt der unbekannte Fahrer nicht an. Die Fahrerin folgte dem Fahrzeug bis zum Parkplatz eines ehemaligen Großhandels in der Straße "Unterm Bornrain". Während der Mann aus seinem Fahrzeug ausstieg und davonging, informierte die Ford-Fahrerin die Polizei. Die Ermittlungen führten letztendlich zu einem 29-Jährigen aus Wetter. Die Höhe der Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall auf der Bundessstraße zwischen der Ausfahrt Wehrda und der Ausfahrt zur Bundesstraße 62 beobachtet? Wem ist der Mercedes-Fahrer auf dem Gelände des ehemaligen Großhandels aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Fahrzeuge aufgebrochen

In der Weintrautstraße schlug in der Nacht von Montag (02. September) auf Dienstag (03. September) ein Dieb zu. Der Unbekannte machte sich dort an einem grauen Polo und einem Golf zu schaffen. Aus den Fahrzeugen fehlen eine Aktentasche, Bankkarte und Bargeld. Zeugen, die dort in der Nacht zu Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Gladenbach: Grab mit Bauschaum eingesprüht

Zwischen 18.00 Uhr am Montag (02. September) und 11.00 Uhr am Dienstag (03. September) besprühten Unbekannte auf dem Friedhof in der Marburger Straße ein neues Grab mit Bauschaum. Wem ist dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0

Lahntal: Einbrecher flüchtet ohne Diebesgut

Offenbar ohne Diebesgut machte sich ein Unbekannter nach einem Einbruch in den Rewe-Markt in der Wittgensteiner Straße in Sterzhausen aus dem Staub. Der Unbekannte hebelte am Samstag (31. August) zwischen 00.30 und 00.50 Uhr ein Fenster auf und schlug es zudem ein. Hinweise zu dem Einbrecher nehmen die Beamten der Kriminalpolizei unter 06421/406-0 entgegen.

Stadtallendorf: Polizeieinsatz nach Schnittverletzung

Am Samstagabend (31. August) gegen 22.10 Uhr rückten mehrere Streifen zur Asylunterkunft in der Niederrheinischen Straße aus, da der Rettungsdienst die Polizei über einen aggressiven Mann mit Schnittverletzungen informierte. Die Beamten trafen auf einen 21-jährigen Mann aus Rumänien, der alkoholisiert war. Er hatte eine Schnittverletzung am Oberkörper, die in einer Klinik ambulant behandelt werden musste. Ob eine Straftat vorliegt, konnte zunächst nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

