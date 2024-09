POL-MR: Unbekannter Mann hebt Kind hoch+Verfassungsfeindliche Parole gerufen+Momberger Ortsschild mit Hakenkreuzen beschmiert+Mit Kopfverletzung in Klinik+Unfallfluchten+Zeugenaufruf nach Übergriff

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf: Kind berührt und hochgehoben - Zeugenaufruf

Nachdem ein unbekannter Mann ein 11-Jähriges Mädchen im "Hammerweg" in Breidenstein umarmte, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

An einem Freitagvormittag im August (23.08.24) zwischen 09.00 und 10.20 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür eines Mehrfamilienhauses. Nachdem die 11-Jährige die Tür aufmachte, kam ein unbekannter Mann die Treppe des Hausflurs hoch und verwickelte sie in ein Gespräch. Im Laufe des Gesprächs berührte er das Kind und hob es hoch. Als eine Nachbarin auf die beiden aufmerksam wurde, sprach sie den Unbekannten an. Daraufhin verließ er das Haus, stieg in einen silberfarbenen PKW mit Gießener Kennzeichen und fuhr davon.

Der Mann sei zwischen 40 und 50 Jahren alt und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß gewesen

Wem ist der Mann im Hammerweg am Freitag zwischen 09.00 und 10.20 Uhr ebenfalls aufgefallen?

Wer kann Angaben zu dem silberfarbenen PKW (vermutlich Ford) mit Gießener Kennzeichen machen?

Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Amöneburg: Verfassungsfeindliche Parole gerufen

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Hinter der Linde" in Mardorf riefen Unbekannte verfassungsfeindliche Parolen. Am Samstag (31. August) gegen 00.15 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei über die verfassungsfeindlichen Rufe und einem Gesang aus einer größeren Personengruppe. Zur Anzahl der Personenzahl liegen der Polizei derzeit keine Informationen vor. Wer kann in diesem Zusammenhang Angaben machen? Hinweise nehmen die Ermittler des Staatsschutzes unter 06421/406-0 entgegen.

Neustadt: Ortsschild in Momberg mit Hakenkreuzen beschmiert

Unbekannte beschmierten in der Speckswinkeler Straße in Momberg ein Ortsschild mit Hakenkreuzen. Zudem strichen sie mit einem schwarzen Stift den Stadtnamen und den Landkreis durch. Eine Verkehrsteilnehmerin stellte die Schmiererei am Samstag (31. August) gegen 16.20 Uhr fest und informierte die Polizei. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem oder den Verursachern nehme die Beamten der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Stadtallendorf: Mit Kopfverletzung ins Krankenhaus

Mit einer Kopfverletzung kam ein 30-Jähriger aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg nach einer Auseinandersetzung in eine Klinik. Ein Zeuge meldete am Samstag (31. August) gegen 23.50 Uhr in der Straße "Allendorfer Höhe" eine Schlägerei, an der etwa vier bis fünf Personen beteiligt wären. Als eine Streife dort eintraf, fanden sie dort den verletzten Mann vor und informierten den Rettungsdienst. Eine Rettungswagenbesatzung inklusive Notarzt brachte den 30-Jährigen in eine Klinik. Wer hat eine Auseinandersetzung in der "Allendorfer Höhe" beobachtet? Hinweise nehmen Ordnungshüter der Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/9305-0.

Marburg: Beim Überholmanöver Lenker touchiert

Die Polizei sucht nach einem Unfall in der Neuen Kasseler Straße nach Zeugen. Eine 62-jährige Frau aus Kirchhain war am Donnerstag (29. August) gegen 17.50 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Cölbe mit ihrem Fahrrad unterwegs, als sie in Höhe der Jet-Tankstelle von einem Auto überholt wurde. Bei dem Überholmanöver stieß das Fahrzeug mit den Lenker der Bikerin zusammen. Die 62-Jährige fiel daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrer des blauen oder schwarzen Autos, vermutlich ein Golf, fuhr anschließend in Richtung Cölbe einfach weiter. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Wer hat den Zettel geschrieben?

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht in der Großseelheimer Straße in Höhe der Kanstraße,nach Zeugen, insbesondere nach dem oder der Verfasserin eines Zettels. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen 17.00 Uhr am Donnerstag (29. August) und 07.30 Uhr am Freitag (30. August) vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten weißen Citroen. Als der Besitzer seinen Transporter am Freitagvormittag benutzen wollte, stellte er einen Schaden am linken Außenspiegel fest und fand an dem Fahrzeug einen Zettel. Die Ermittlungen zu einer Telefonnummer, die auf den Zettel geschrieben war, führte bisher nicht zum Erfolg. Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer hat den Zettel geschrieben? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Stadtallendorf: Zeugenaufruf nach Übergriff

Am Samstagabend (31. August) gegen 19.40 Uhr kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 18-jähriger ukrainischer Flüchtling durch mehrere Personen leichtverletzt wurde. Als der 18-Jährige nach ersten Erkenntnissen den Rewe-Markt in der Herrenwaldstraße verließ, provozierte ihn ein Trio und einer schlug ihm leicht gegen den Arm. Anschließend lief das Trio über die Niederkleiner Straße in Richtung der Shell-Tankstelle. Da dieser Weg der Heimweg des 18-Jährigen war, folgte er den dreien mit Abstand. Als er sich in Höhe des "Aufbauplatzes" (gegenüber der Polizeistation) befand, lief einer auf ihn plötzlich zu. Er schlug die Einkaufstüte des jungen Mannes aus der Hand und schlug ihm ins Gesicht. Anschließend kam eine weitere Person aus der Gruppe hinzu und schlug ihn ebenfalls. Danach flüchteten die drei unbekannten Männer über die Schulstraße in Richtung Albert-Schweizer-Straße. Die Polizei schließt einen fremdenfeindlichen Hintergrund nicht aus.

Ein Tatverdächtiger sei etwa 25 Jahre alt und 1,85 Meter groß. Er hätte eine normale Statur und trug ein lilafarbenes T-Shirt. Der zweite Mann sei zwischen 25 und 30 Jahre alt und zirka 1,75 Meter groß gewesen. Seine Statur sei korpulent und er trug ein weißes T-Shirt. Die beiden Männer seien alkoholisiert gewesen und hätten nach Angaben des Opfers polnisch gesprochen. Die dritte Person konnte nicht beschrieben werden. Wem ist in diesem Zusammenhang beim Rewe etwas aufgefallen? Wer hat den Übergriff in der Niederkleiner Straße beobachtet? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/9305-0 entgegen.

