Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Schlachtabfälle im Wald

Nunkirchen (ots)

Säckeweise entsorgte ein bisher unbekannter Umweltfrevler seine Schlachtabfälle von Masthähnchen im Waldgelände oberhalb der AWO in Wadern-Nunkirchen. Ein aufmerksamer Spaziergänger stellte am Sonntagmorgen, 05.11.2023, um 10.00 Uhr fest, dass am dortigen Parkplatz Träfweg in Richtung Noswendel, den sogenannten "Hannejuchtschen Hecken" mehrere Säcke mit Schlachtabfällen von Hühnern herumlagen. Die entsorgten Säcke, Fassungsinhalt jeweils 25 KG, dienten zuvor als Tüten für Hähnchenmastfutter und Kaninchenfutter. In den Säcken waren weiße Federn, Geflügelköpfe, Schlachtabfälle und ein offenbar verendetes weißes Masthähnchen verpackt. Offenbar hat hier ein Hähnchen- und womöglich auch Kaninchenzüchter nach erfolgter Schlachtung einer Mehrzahl von Masthähnchen seine Abfälle einfach in den Wald geworfen. Zur sofortigen Entsorgung der ekelerregenden Abfälle musste der zuständige Bereitschaftsdienst des Bauhofes verständigt werden. Die Polizeiinspektion Nordsaarland erbittet Hinweise zu diesem umweltrechtlichen Verstoß unter der Telefonnummer 06871 90010. Wer kennt entsprechende Personen im Bereich Nunkirchen, die in letzter Zeit solche Schlachtungen vorgenommen haben? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen an der beschriebenen Stelle wahrgenommen?

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell