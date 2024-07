Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch in Vereinshaus und Hütte, Bargeld gestohlen

Steinfurt-Bu. (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Montag (29.07.24), 23.00 Uhr und Dienstag (30.07.24), 20.25 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Vereinshaus und einer Hütte an der Straße Vogelsang, Höhe Eichendorffstraße, in Burgsteinfurt verschafft.

Die Einbrecher hebelten zwei Eingangstüren auf. Sie stahlen aus einer Spardose einen Geldbetrag in geringer dreistelliger Höhe.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen bei der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell