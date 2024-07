Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, 56-Jährige von führerlosem Pkw schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstag (30.07.) hat es auf der Mettinger Straße einen Verkehrsunfall mit einem führerlosen Pkw gegeben.

Ein 62-jähriger Mann aus Meppen (Landkreis Emsland) fuhr mit einem Mazda gegen 11.15 Uhr auf den Parkplatz der Sparkasse an der Mettinger Straße. Nach ersten Ermittlungen hat der Mann beim Aussteigen vergessen, das Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern. Der Mazda rollte daraufhin aus der Parklücke, machte eine 90-Grad-Drehung und rollte vom Parkplatz auf die Straße. Zu dieser Zeit wollte eine 56-jährige Tecklenburgerin in ihr Fahrzeug einsteigen, das auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkt war. In dem Moment rollte der Mazda gegen ihre Fahrertür und klemmte die Frau zwischen Tür und Karosserie ein.

Die 56-Jährige wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 6.000 Euro.

