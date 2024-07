Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Zeugen nach Unfall zwischen Pkw und Fahrrad gesucht

Rheine (ots)

Am Sonntag (28.07.2024) hat es gegen 20.00 Uhr auf der Osnabrücker Straße einen Verkehrsunfall gegeben. Eine 33-jährige Frau war mit ihrem Fahrrad mit Anhänger auf dem Radweg von der Innenstadt in Richtung Emstorplatz unterwegs. In dem Anhänger saß ihr 11 Monate altes Kind.

Auf Höhe der Einfahrt zum ehemaligen Toom-Baumarkt bog unvermittelt eine Frau mit ihrem schwarzen VW Tiguan nach rechts ab und missachtete die Vorfahrt der Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Das das Kind blieb unverletzt. Nach dem Unfall kam es zwischen den Frauen zu einem Streitgespräch. Beide verließen daraufhin die Unfallstelle.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sowie die Pkw-Fahrerin. Hinweise bitte an die Wache in Rheine unter der Telefonnummer 05971/9 38 42 15.

