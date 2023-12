Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Einsatzkräfte aus Hünxe zu Gast in Düsseldorf

Anlässlich des Tages des Ehrenamtes lud Innenminister Herbert Reul ehrenamtliche Katastrophenschützer am Dienstag in die Rotunde des Ministeriums des Innern in Düsseldorf ein. Neben mehr als 200 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der in Nordrhein-Westfalen tätigen Hilfsorganisationen nahmen auch der Leiter der Feuerwehr Stephan Hinz-Sobottka sowie zwei Kameraden und eine Kameradin der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe an der Feierstunde teil. Nach der Begrüßung und einer musikalischen Einstimmung begann der Festakt um 17:30 Uhr mit der Eröffnungsrede des Innenministers. In seiner Rede dankte Innenminister Reul allen Ehrenamtlichen und hob die Bedeutung der in ihrer Freizeit tätigen Einsatzkräfte hervor. Egal in welcher Hilfsorganisation, alle leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Im Rahmen der Veranstaltung wurden mehrere Gäste zu den vergangenen Katastrophenschutztagen interviewt. Der diesjährige Katastrophenschutztag fand in Paderborn statt, im nächsten Jahr ist der Katastrophenschutztag Nordrhein-Westfalen am 21. September in Coesfeld geplant. Die durchweg positive Stimmung wurde durch eine tolle Atmosphäre und ein reichhaltiges Catering abgerundet.

Auch in der Gemeinde Hünxe ist das Ehrenamt nicht wegzudenken, zum Beispiel bei der Gefahrenabwehr. Denn im Gemeindegebiet ist ausschließlich die Freiwillige Feuerwehr Hünxe für den Schutz der Bevölkerung bei Bränden, Technischen Hilfeleistungen und Katastrophen zuständig. Das bedeutet, dass die ehrenamtlichen Mitglieder aus der Freizeit oder von der Arbeit zur Feuerwache kommen, ihre Uniform anziehen und mit den Feuerwehrfahrzeugen zum Einsatzort fahren, um den Bürgerinnen und Bürgern in Notsituationen zu helfen. Nur auf Anforderung der Einsatzleitung werden überörtliche Kräfte hinzugezogen, um z. B. mit mehr Personal oder Spezialgerät zu unterstützen.

