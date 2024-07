POL-ST: Ibbenbüren, Fahrer eines Pedelecs schwer verletzt

Rheine (ots) - Am Sonntag (28.07.2024) hat es gegen 20.00 Uhr auf der Osnabrücker Straße einen Verkehrsunfall gegeben. Eine 33-jährige Frau war mit ihrem Fahrrad mit Anhänger auf dem Radweg von der Innenstadt in Richtung Emstorplatz unterwegs. In dem Anhänger saß ihr 11 Monate altes Kind. Auf Höhe der Einfahrt zum ehemaligen Toom-Baumarkt bog unvermittelt eine Frau mit ihrem schwarzen VW Tiguan nach rechts ab und ...

mehr