POL-Bremerhaven: Polizeidiensthund stellt Täter

Bremerhaven (ots) - Stark beschädigt wurden zwei Autos bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 10. Januar, in Bremerhaven-Geestemünde. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 18-Jähriger in einem Mitsubishi gegen 12.30 Uhr die Bismarckstraße in westlicher Richtung. An der Kreuzung zur Rheinstraße kollidierte der ...

