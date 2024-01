Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei begleitet erneut Versammlungen von Landwirten im Stadtgebiet - Verkehrsbehinderungen an Hafenzufahrten und in Lehe

Bremerhaven (ots)

Am heutigen Mittwoch, 10. Januar, kam es aufgrund von Versammlungen im Stadtgebiet Bremerhavens erneut zu Verkehrsbehinderungen. Hintergrund waren wie bereits in den zurückliegenden Tagen Protestaktionen von Landwirten und sich solidarisierenden Personen.

Ab ca. 4 Uhr fuhren erste Traktoren durch das Bremerhavener Stadtgebiet. Ab ca. 5 Uhr folgte ein großer Konvoi mit insgesamt rund 100 landwirtschaftlichen Fahrzeugen, welcher sich zu den Zufahrten ins stadtbremische Überseehafengebiet in Weddewarden bzw. im Bereich Rotersand im Ortsteil Mitte-Nord bewegte. Dort sorgten die Fahrzeuge für wiederholte Blockaden der Zufahrten, wobei der Verkehr in bzw. aus dem Hafen in Abständen fließen konnte.

Gegen 13 Uhr erklärten die jeweiligen Versammlungsleiter ihre Aktionen für beendet. Daraufhin formierte sich ein Konvoi, der sich in den Bereich Stresemannstraße/Stadthäuser im Stadtteil Lehe bewegte. Hier meldeten die Teilnehmer eine weitere Versammlung an und verblieben mit den rund 100 überwiegend landwirtschaftlichen Fahrzeugen auf der Stresemannstraße vor den Stadthäusern. Die Polizei sicherte diesen Bereich umgehend und leitete den Durchgangsverkehr örtlich ab. Gegen 16.30 Uhr beendete der Anmelder die Versammlung, und die Teilnehmenden verließen mit ihren Fahrzeugen die Örtlichkeit in unterschiedliche Richtungen.

Unterdessen waren weitere Traktoren in kleinen Kolonnen von ca. sieben Fahrzeugen im Süden der Stadt unterwegs. Es gab leichte Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei war erneut mit starken Kräften im gesamten Stadtgebiet unterwegs und begleitete die jeweiligen Protestaktionen, die friedlich und ohne nennenswerte Zwischenfälle abliefen. Unterstützt wurden die Polizistinnen und Polizisten im Einsatz durch das Technische Hilfswerk Bremerhaven.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell